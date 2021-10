La locandina delle Giornata del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo

Torino, tornano le Giornate del premio Roberto Morrione

Appuntamento nel capoluogo piemontese e online da giovedì 28 a sabato 30 ottobre 2021. Dopo incontri e dibattiti sarà premiata l'inchiesta vincitrice della decima edizione e saranno assegnati il premio Baffo Rosso a Sigfrido Ranucci e il riconoscimento Testimone del premio Morrione a Cecilia Strada.

Tornano le Giornate di premiazione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, in programma a Torino (e online) da giovedì 28 a sabato 30 ottobre 2021. Tema di quest'anno: "Al termine della notte. La transizione nel XXI secolo".



Ben 53 gli speaker coinvolti nella tre giorni di incontri, chiamati a rispondere a domande quali: "Siamo finalmente giunti al termine della notte?", "Quale transizione sta attraversando il nostro secolo?", "Quale notte sta vivendo il giornalismo investigativo in Italia?".



«Presenteremo per la prima volta le cinque inchieste finaliste della decima edizione del nostro premio. Sabato 30 ottobre premieremo la migliore, assegneremo il premio Baffo Rosso 2021 a Sigfrido Ranucci e il riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione a Cecilia Strada», anticipano gli organizzatori.



Gli incontri sono tutti gratuiti e saranno trasmessi sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del premio. L'appuntamento a Torino è al Circolo dei lettori e alle OGR - Officine Grandi Riparazioni. La partecipazione in presenza ad alcuni eventi permette il riconoscimento dei crediti formativi ai giornalisti, previa iscrizione tramite la piattaforma Sigef.



Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Premio Morrione.