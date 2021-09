Francesca Nava e Andrea Purgatori (Foto: confindustriaemilia.it)

27 Set 2021

Premio Estense 2021, 'Aquila d'oro' a Francesca Nava e 'Riconoscimento Granzotto' ad Andrea Purgatori

La giornalista e documentarista vince la 57^ edizione della kermesse promossa da Confindustria Emilia Area Centro con il libro 'Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale' (edizioni da Laterza). «Sono felice ed emozionata per questa vittoria che mi onora moltissimo», il commento.

Francesca Nava è la vincitrice della 57esima edizione del Premio Estense. Il verdetto è arrivato alla terza votazione. Nava ha ottenuto 27 preferenze. A mettere d'accordo la giuria tecnica presieduta da Guido Gentili e quella popolare, il libro "Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale" (edizioni da Laterza).



«Sono felice ed emozionata per questa vittoria che mi onora moltissimo», il commento della giornalista e documentarista. «Ho scelto di raccontare quattro storie emblematiche di morti da Covid nella bergamasca. Tutte fondamentali – si legge in una nota dei promotori – per mettere a fuoco quelle che considero le reali criticità del sistema. Sono quelle di Claudio, Marisa, Manuel e Giuseppe: persone dai 40 agli 80 anni. Il racconto del loro calvario e di quello vissuto dai loro famigliari mi ha lacerato a tal punto da non farmi dormire la notte. Una di queste riguarda una parte della mia famiglia: è la storia di Manuel, 47 anni, padre di tre figli, infettatosi sul lavoro a inizio marzo. Morto nel giorno della festa del papà. L'ho scritta piangendo di rabbia».



Assieme al conferimento ufficiale dell'Aquila d'Oro a Francesca Nava, è stato anche assegnato il "Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell'informazione" ad Andrea Purgatori.



A condurre la cerimonia di premiazione, al teatro comunale di Ferrara, venerdì 25 settembre, la giornalista Cesara Buonamici.