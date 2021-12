La giornalista Letizia Leviti (Foto: @odg_toscana)

15 Dic 2021

Torna il premio Letizia Leviti per giornalisti freelance under 35, il 18 dicembre cerimonia a Firenze

Giunta alla quinta edizione, la competizione quest'anno è dedicata all'intelligenza artificiale, mentre il tema del 2022, annunciano gli organizzatori, sarà la fragilità.

È in programma il 18 dicembre nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze la proclamazione del vincitore del premio giornalistico Letizia Leviti under 35. Il premio, alla quinta edizione, quest'anno è dedicato all'intelligenza artificiale mentre il tema del 2022, annunciano gli organizzatori, sarà la fragilità.



La manifestazione, patrocinata dal Comune di Firenze, sarà condotta da Myrta Merlino e vedrà la partecipazione del sindaco Dario Nardella e di nomi di spicco della stampa nazionale ed internazionale. Il premio Letizia Leviti under 35 è riservato a giovani giornalisti freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni ed è intitolato alla giornalista di Sky Tg24 scomparsa nel 2016.



Sarà Claudio Cordova, presidente della giuria, a svelare il nome del vincitore, a cui sarà assegnato un riconoscimento del valore di 2.000 euro ed una targa. Durante la cerimonia in Palazzo Vecchio verranno premiati anche Andrea Spinelli Barrile e Lavinia Nocelli, rispettivamente vincitore e menzione speciale dell'edizione scorsa svoltasi online.



Per Giovan Battista Varoli, presidente dell'associazione Letizia Leviti, «Il premio intende proseguire il suo percorso e contribuire allo sviluppo di una "comunità" di giovani giornalisti di valore, come testimoniato anche dal percorso professionale dei vincitori delle precedenti edizioni. La sesta edizione avrà come tema la fragilità, un tema di nuovo ampio e ricco di significato». (Ansa)