Il giornalista Paolo Donati (Foto: Facebook)

10 Set 2024

Trento, morto il giornalista Paolo Donati. Il ricordo del sindacato regionale

«Con lui l'Ansa ed il giornalismo regionale perdono una colonna informativa», scrive il segretario dell'Assostampa del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone.

Cordoglio per la scomparsa di Paolo Donati da parte del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige. «Con lui - scrive il segretario Rocco Cerone - l'Ansa ed il giornalismo regionale perdono una colonna informativa». Il Sindacato dei giornalisti «si stringe attorno alla famiglia, la moglie Liliana e i figli Stefano e Daniele, ed ai colleghi».



Nato a Milano, dal 1997 faceva parte della redazione Ansa di Trento, dove era arrivato dopo le prime esperienze giornalistiche in Lombardia ed un periodo al quotidiano Alto Adige. Durante la sua esperienza ultraventennale in agenzia si è occupato molto di cronaca nera e giudiziaria.



Donati avrebbe compiuto 67 anni a dicembre 2024. Grande appassionato e cultore di musica, era un ottimo clarinettista. È spirato dopo una lunga malattia circondato dalla sua famiglia.