Una recente manifestazione promossa dalla Fnsi (Foto: archivio)

01 Dic 2022

Tutela delle fonti e del diritto di cronaca, Consiglio nazionale Fnsi in piazza il 14 dicembre

La mobilitazione dopo l'ultimo eclatante caso che ha avuto come protagonisti i giornalisti di Report, con l'acquisizione da parte della procura di Roma dei tabulati telefonici di due colleghi. Appuntamento alle 9.30 nei pressi del Centro di produzione Rai di via Teulada.

Giornalisti in piazza per la tutela della segretezza delle fonti e del diritto di cronaca. La mobilitazione dopo l'ultimo eclatante caso che ha avuto come protagonisti i colleghi di Report, con l'acquisizione da parte della procura di Roma dei tabulati telefonici di due giornalisti della trasmissione di Rai3 al fine di risalire all'identità della professoressa che ha dato alla redazione la notizia dell'incontro fra Matteo Renzi e l'allora funzionario dei servizi segreti Marco Mancini, in un autogrill alle porte di Roma.



Per esprimere solidarietà ai colleghi e ribadire la centralità del segreto professionale, fulcro del diritto di cronaca; per tornare a chiedere interventi normativi che in concreto tutelino le fonti che con il loro contributo consentono ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro al servizio del diritto dei cittadini ad essere informati; per denunciare l'inerzia di parlamento e governo su temi di uguale importanza, come il contrasto alle azioni legati bavaglio, il Consiglio nazionale della Fnsi ha deciso di aprire i lavori della riunione di mercoledì 14 dicembre 2022 con un presidio nei pressi della redazione di Report.



L'appuntamento è per le 9.30 a Roma, nei pressi del Centro di produzione Rai di via Teulada. L'assemblea si sposterà poi all'hotel NH Villa Carpegna per proseguire i lavori.