La copertina del numero speciale di Desk

25 Ott 2022

Ucsi, torna la rivista 'Desk'. Nel numero speciale 40 proposte per il futuro dell'informazione

Il volume, che sarà consegnato a papa Francesco il 31 ottobre nel corso dell'udienza per i 25 anni del Copercom, il Coordinamento associazioni per la comunicazione in ambito Cei, verrà presentato il 27 ottobre ad Assisi, in apertura della scuola dell'Unione cattolica stampa italiana dedicata a David Sassoli.

Torna 'Desk', la rivista dell'Unione cattolica stampa italiana, con un numero speciale in uscita a fine ottobre 2022 che raccoglie le riflessioni sul futuro della professione di 40 firme del giornalismo cattolico. L'iniziativa nasce da un laboratorio in presenza, realizzato il 14 maggio 2022 nella sede di via in Lucina, a Roma.



«Il grande interesse suscitato – si legge sul sito web dell'Unione – ha convinto l'Ucsi a riassumere i contenuti, allargandone il perimetro a quanti non avevano potuto partecipare. Ne è nato un volume di 150 pagine, con prefazione del cardinale Zuppi, presidente della Cei, con contributi di Varagona, Riggio, Tarquinio, Gatti, Accattoli, Albanesi, Bolzetta, Cipolloni, Clementi, Corbo, Corrado, Cruciata, De Luca, Di Battista, Fortunato, Di Battista, Genisio, Giaccardi, Gisotti, Giulietti, Grienti, Melodia, Menichetti, Milone, Monda, Morgante, Ognibene, Occhetta, Polacco, Pompili, Romeo, Ruffini, Rustichelli, Sammarco, Serrao, Sgobba, Spadaro, Springhetti, Stimamiglio, Streri, Tridee, Ungaro, Blazejewsky e Bartoli».



Ne emerge il tentativo di studiare un orizzonte nuovo per la professione: per questo motivo Ucsi intende attivare una rete che coinvolga, oltre alle istituzioni di categoria, anche soggetti di giornalismo sociale (Slow Journalism, Constructive Network, Mezzopieno) con cui esiste una particolare sintonia di contenuti e orizzonti. Con il Museo Tattile Statale Omero di Ancona è allo studio l'ipotesi di realizzazione di un audiolibro.



Nata come percorso di formazione per giovani giornalisti iscritti, la Scuola di alta formazione Ucsi ritorna, infatti, dopo la sospensione forzata delle attività a causa della pandemia. Il tema della tre giorni di quest'anno (dal 28 al 30 ottobre, nella sede della Pro Civitate Christiana di Assisi) è "Aprire i nostri Orizzonti" e si propone di riannodare i fili tra i diversi temi che parlano dell'Europa.



A chiudere i lavori sarà il presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona, che con la vice, Maria Luisa Sgobba e il segretario, Salvo di Salvo, tornerà sul numero speciale della rivista Desk dedicata al futuro dell'informazione.