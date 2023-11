La home page del sito ilariaalpi.it/stella

17 Nov 2023

'Una stella di nome Ilaria Alpi': a 30 anni dalla morte un'iniziativa rivolta alle scuole

Gli Istituti che vorranno partecipare dovranno, in autonomia, sviluppare il tema promuovendo attività didattiche con contenuti e modalità coerenti con l’ordine di scuola e/o l’indirizzo.

Nell’ambito delle iniziative legate alla data del 20 marzo 2024, trentesimo anniversario dell’assassinio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin a Mogadiscio, è stato indetto l’iniziativa nazionale “Una stella di nome Ilaria Alpi”, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). L’evento finale si svolgerà a Roma il 24 maggio 2024, a 63 anni dalla nascita di Ilaria.



Gli Istituti che desidereranno partecipare dovranno organizzare, in autonomia, iniziative sul tema promuovendo attività didattiche con contenuti e modalità coerenti con l’ordine di scuola e/o l’indirizzo. Gli alunni potranno cimentarsi nei modi più congeniali alla età e all’indirizzo di studio: disegni, manufatti, testi, video, fumetti, foto, produzioni/esecuzioni musicali, coreutiche. Potranno essere utilizzati tutti gli strumenti della comunicazione, compresi quelli legati alle nuove tecnologie. Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il 27 gennaio 2024.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sull’iniziativa e il form per partecipare sono disponibili sul sito ilariaalpi.it/stella.