Gli studi di una della sedi regionali Rai (Foto: @RaiNews)

11 Gen 2022

Usigrai: «Negata la messa in onda di un comunicato sindacale». Il 12 gennaio conferenza stampa con Fnsi e Cnog

«La Rai nega basilari diritti sindacali»: è l'«ennesimo comportamento, gravissimo, di un Amministratore Delegato che evidentemente si sente padrone dell'azienda», denunciano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico che alle 11, nella sede dell'Ordine e online, renderanno noto il videomessaggio.

«La Rai nega basilari diritti sindacali. Con un atto senza precedenti, il vertice aziendale ha negato la messa in onda di un comunicato sindacale: un diritto sancito dal Contratto di Lavoro». Lo rende noto l'Usigrai, che in una nota rileva: «Si tratta dell'ennesimo comportamento, gravissimo, di un Amministratore Delegato che evidentemente si sente padrone dell'azienda».



Nel comunicato «non c'era nulla altro che il racconto dei fatti sulla chiusura dell'edizione notturna della Tgr e la nostra proposta di un tg alle 22.30. Evidentemente questo AD ha paura dei fatti e delle proposte. Noi – incalzano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – che invece non temiamo la trasparenza, renderemo noto il videocomunicato in una conferenza stampa convocata da Usigrai e Fnsi domani, mercoledì 12 gennaio, alle 11».



Per ragioni logistiche la conferenza stampa si terrà nella sede dell'Ordine nazionale dei giornalisti, in via Sommacampagna 19, a Roma. Sarà possibile seguire i lavori anche da remoto sui canali social dell'Usigrai. All'incontro saranno presenti il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda, il segretario generale Raffaele Lorusso e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, l'avvocato Bruno Del Vecchio.