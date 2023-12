Il programma della cerimonia di premiazione

04 Dic 2023

X Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, la consegna a Roma il 5 dicembre

La cerimonia inizierà alle 16:30 presso l’Acquario Romano. L'evento sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine social dell’Osservatorio Malattie Rare.

È in programma a Roma martedì 5 dicembre 2023 dalle 16:30, presso l’Acquario Romano, la Cerimonia di Premiazione della X Edizione del Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari.



Anche per questa edizione del premio ideato da OMaR - Osservatorio Malattie Rare, la Federazione nazionale della Stampa italiana ha concesso il suo patrocinio.



Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sulle pagine social e sul canale YouTube dell'Osservatorio Malattie Rare.