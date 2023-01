Il giornalista Beppe Alfano (Foto: assostampasicilia.it)

08 Gen 2023

30 anni dall'omicidio di Beppe Alfano, il sindacato: «La speranza è che i giudici riescano a fare chiarezza»

Il corrispondente de La Sicilia ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993. In occasione dell'anniversario, Assostampa Sicilia ribadisce l'appello alle istituzioni «per interventi concreti in grado di fronteggiare l'emergenza informazione».

«Gennaio è un mese terribile per il giornalismo siciliano. Tre giorni fa abbiamo ricordato Pippo Fava, ucciso a Catania dalla mafia il 5 gennaio 1984. Oggi il ricordo va a Beppe Alfano, assassinato a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993. A fine mese, poi, si onorerà la memoria di Mario Francese, colpito a morte sotto la sua abitazione di viale Campania il 26 gennaio 1979». L'Associazione Siciliana della Stampa, insieme con il Gruppo cronisti e la Federazione nazionale della Stampa italiana, ricorda così, nel giorno del trentesimo anniversario dell'uccisione, il collega Beppe Alfano, corrispondente de La Sicilia, rimarcando che le indagini sul delitto sono ancora aperte.



«La speranza è che i giudici riescano a fare chiarezza sull'omicidio di un giornalista che ha fatto il suo mestiere, è che per questo è stato assassinato dai sicari mafiosi», si legge in una nota di Assostampa Sicilia, che aggiunge: «Decine di cronisti sono impegnati a fare il loro lavoro in modo sempre più difficile e incerto. Per questo ribadiamo il nostro appello alle istituzioni per interventi concreti in grado di fronteggiare l'emergenza informazione, che è ormai diventata emergenza democratica».



Per iniziativa della famiglia, come annunciato dalla figlia Sonia, Beppe Alfano verrà ricordato domenica 8 gennaio 2023, con una messa nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo. «L'invito – conclude Assostampa – è rivolto a tutti coloro che vorranno riunirsi nel ricordo di un giornalista che ha dedicato la sua vita per continuare a fare il suo mestiere, senza compromessi, sino al sacrificio».