La locandina delle celebrazioni per il 38° anniversario della morte di Giancarlo Siani (Foto: Twitter @SianiPaolo)

22 Set 2023

38 anni senza Giancarlo Siani, a Bacoli un asilo nido intitolato al cronista ucciso dalla camorra

Tra le celebrazioni in memoria del giornalista scomparso il 23 settembre 1985, a 26 anni, anche una messa presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero.

Sabato 23 settembre 2023 ricorre il 38esimo anniversario della morte di Giancarlo Siani, il giornalista napoletano de “Il Mattino” ucciso dalla camorra a soli 26 anni nel 1985 sotto casa mentre era ancora al volante della sua Mehari. Per ricordarlo alle 9, alle Rampe Siani nel quartiere Vomero di Napoli ci sarà la consueta cerimonia di deposizione di fiori. Alle 12 è prevista poi l’inaugurazione di un asilo nido intitolato a Siani a Bacoli, un grosso centro costiero del napoletano, mentre la messa in suffragio del cronista scomparso sarà alle 17:30 presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini.