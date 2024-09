Luca Giurato nel 2005 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Set 2024

Addio a Luca Giurato, volto noto della Tv pubblica

I funerali del giornalista si terranno venerdì 13 settembre alle 14:30 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

All’età di 84 anni è morto improvvisamente mentre si trovava a Santa Marinella Luca Giurato: lo riporta l’agenzia Ansa sul suo sito web mercoledì 11 settembre 2024. Giurato era nato a Roma il 23 dicembre del 1939 e sempre a Roma, ricorda l’Ansa, «aveva conseguito la maturità classica al liceo Virgilio e poi aveva iniziato la sua carriera giornalistica a Paese sera, per poi scrivere per La Stampa. Nel 1986 la nomina a direttore del Giornale radio di Radio Rai, per poi passare alla vicedirezione del Tg1 fino al 1990. Solo nel 1992 il salto: fu allora che passò davanti alla telecamera, in principio come conduttore di A tutta stampa, rassegna stampa all'interno del Tg1 notte. Poi l'anno successivo l'approdo a Domenica in, con Mara Venier, con lui opinionista a L'isola dei famosi nel 2008, che lo saluta su Instagram: ''Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene... per me un giorno molto triste''».



