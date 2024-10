Marco Cianca (Foto: streaming da radioradicale.it)

30 Set 2024

Addio a Marco Cianca, il ricordo di Stampa Romana

Il giornalista si è spento dopo una breve malattia lunedì 30 settembre 2024. Il sindacato regionale: «Collega autorevole, rigoroso, libero e generoso».

Nella sua casa di Roma si è spento lunedì 30 settembre 2024 il giornalista Marco Cianca, dopo una breve malattia. «Nato nell'agosto del 1953 - ricorda l’agenzia Ansa - Cianca cominciò la sua carriera al Messaggero occupandosi di cronaca e presto passò al Corriere della Sera dove lavorò per decenni nella redazione romana. Prima occupandosi di economia e sindacato, poi a capo della cronaca cittadina e infine come capo redattore centrale: nei vari ruoli ricoperti nelle diverse testate ha sempre lavorato con dedizione e professionalità. Una volta in pensione, ha proseguito l'attività collaborando con Il Diario del lavoro, dove ha curato la rubrica 'Il guardiano del faro'».



L’Ansa sottolinea poi che Cianca «proveniva da un'importante famiglia antifascista con ruoli centrali nella costruzione dello Stato italiano del dopoguerra. Marco ha quindi sempre respirato antifascismo fin dalla più tenera età e agli ideali della democrazia e della libertà si è sempre ispirato anche nella sua lunga attività giornalistica. Lascia la compagna Laura e il figlio Mario».



In una nota L’Associazione Stampa Romana «esprime profondo cordoglio per la morte di Marco Cianca, collega autorevole, rigoroso, libero e generoso, per molti anni autentica colonna del Corriere della Sera, dove aveva ricoperto, tra l’altro, i ruoli delicatissimi di capocronista e capo dell’ufficio romano». Il sindacato regionale porge le proprie condoglianze «ai suoi familiari e in particolare alla sorella Sonia, collega del Tg de La7».