Mauro Barzagna (Foto: assostampaumbria.it)

04 Mar 2024

Addio a Mauro Barzagna, il cordoglio dell'Asu

Il sindacato regionale ricorda il collega scomparso: «La sua passione per il giornalismo e il suo impegno nella professione hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità umbra».

«È con profondo cordoglio che l’Asu ha appreso della scomparsa del collega Mauro Barzagna. La sua passione per il giornalismo e il suo impegno nella professione hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità umbra». Così l’Associazione Stampa umbra in una nota diffusa il 4 marzo 2024.



Il comunicato prosegue con un ricordo del cronista scomparso: «Mauro ha dedicato anni di lavoro al Corriere dell’Umbria, contribuendo in modo significativo alla crescita e al successo del giornale. La sua competenza e la sua integrità professionale lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e lettori. Il suo impegno sindacale nel CDR del Corriere dell’Umbria ha inoltre dimostrato la sua dedizione nei confronti dei colleghi ed il suo impegno per la difesa dei posti di lavoro e la tutela dei diritti. In questo momento di dolore Asu esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Mauro. La sua assenza sarà sentita, ma rimarrà il suo lascito nel campo del giornalismo».