Il giornalista Mimmo Angeli nel 2002 (Foto: ilsecoloxix.it)

02 Mag 2021

Addio a Mimmo Angeli, Assostampa e Odg liguri: «Si chiude un'altra pagina del giornalismo del '900»

Storico direttore del Corriere Mercantile/Gazzetta del Lunedì dal 1978 sino alla chiusura, nel 2015, «è stato collega e pure spesso "controparte" del sindacato in diverse vicende, ma sempre nel rispetto dei ruoli e delle persone», ricordano i rappresentanti dei giornalisti.

È mancato Gerolamo Mimmo Angeli, 84 anni, storico direttore de il Corriere Mercantile/Gazzetta del Lunedì. A darne notizia sono l'Associazione Ligure dei Giornalisti, l'Ordine regionale e il Gruppo cronisti liguri che, in una nota congiunta, ricordano: «Angeli guidò il giornale dal 1978 sino alla chiusura nel 2015. Una direzione nata dopo la chiusura della vecchia proprietà e l'avvio della lunga esperienza della cooperativa di giornalisti e poligrafici. Mimmo Angeli è stato collega e pure spesso "controparte" del sindacato in diverse vicende del Mercantile, ma sempre nel rispetto dei ruoli e delle persone».



Con lui, proseguono i rappresentanti dei giornalisti, «il sindacato ligure e le altre rappresentanze della categoria hanno vissuto la non facile e drammatica fase dell'ultima ristrutturazione e chiusura del 27 luglio 2015. Periodi in cui furono affrontati insieme e unitariamente, risolvendoli, alcuni nodi e avversità che rischiavano di compromettere quanto era stato costruito per le tutele (cassa integrazione, disoccupazione, emolumenti, prepensionamenti) dei colleghi. Con il nuovo viaggio di Mimmo Angeli si chiude un altro capitolo del Novecento giornalistico ligure che aveva rappresentato una ricchezza di voci oggi sempre più ridotta da crisi e fusioni».



Associazione Ligure dei Giornalisti, l'Ordine Ligure dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri «sono vicini al collega Matteo Angeli per la perdita del padre e a tutti i suoi familiari».