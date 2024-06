Christophe Deloire (Foto: rsf-es.org)

10 Giu 2024

Addio al segretario generale di Rsf Christophe Deloire

Il giornalista è morto all’età di 53 anni. Esercitava il suo incarico dal 2012.

Il segretario generale di Reporters sans frontières International e direttore generale di Reporters sans frontières (Rsf), Christophe Deloire, è morto sabato 8 giugno 2024 all'età di 53 anni. Nato in Francia nel 1971, Deloire esercitava il suo incarico dal 2012.



«Christophe Deloire – ha commentato Pierre Haski, presidente del consiglio di amministrazione di Rsf - ha guidato l'organizzazione in un momento cruciale per il diritto all'informazione. Il suo contributo alla difesa di questo diritto fondamentale è stato considerevole. Il Consiglio di amministrazione condivide il dolore dei suoi cari».



Deloire, ha ricordato l'ong, «è stato un instancabile difensore, in tutti i continenti, della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo del giornalismo, in un contesto di caos informativo. Il giornalismo è stata la battaglia della sua vita, che ha condotto con incrollabile convinzione».



I segretari general di Ifj e Efj, Anthony Bellanger e Ricardo Gutiérrez, hanno espresso le condoglianze alla famiglia di Deloire con dei post pubblicati su X. Gutiérrez ha ricordato così il giornalista scomparso: «Abbiamo condiviso molti litigi. Non sempre eravamo d'accordo sulle questioni. Ma conducevamo, insieme ad altri, la stessa battaglia per il diritto dei cittadini all'accesso all'informazione».