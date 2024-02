La conduttrice di 'Avanti popolo', Nunzia De Girolamo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

08 Feb 2024

Agcom, richiamo alla Rai per il programma 'Avanti popolo'

Nel mirino dell'Authority la puntata del 31 ottobre 2023 con l'intervista della conduttrice Nunzia De Girolamo alla ragazza vittima di uno stupro di gruppo a Palermo. «Violati i principi sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna».

L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 6 febbraio 2024, ha disposto, a maggioranza, con il voto contrario dei commissari Massimiliano Capitanio e Laura Aria, assente la commissaria Elisa Giomi, un richiamo nei confronti della Rai per il programma 'Avanti popolo' andato in onda su Raitre il 31 ottobre 2023 in cui è stata trasmessa un'intervista della conduttrice Nunzia De Girolamo alla ragazza vittima di uno stupro di gruppo avvenuto a Palermo nel mese di luglio 2023. Relatore del provvedimento il commissario Antonello Giacomelli.



«L'Autorità – si legge in una nota – ha rilevato che il programma ha violato le disposizioni in materia di tutela degli utenti e i principi richiamati dalla Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e intrattenimento di cui alla delibera n. 442/17/CONS».



In particolare, «il programma ha fornito una rappresentazione stereotipata e degradante della vittima, minimizzando la gravità dei fatti e attribuendo responsabilità alla stessa per il comportamento del suo aggressore».



L'Autorità ha quindi invitato la Rai «a rispettare le norme e i principi vigenti in materia di tutela degli utenti e di pari opportunità tra uomini e donne, nonché a garantire una maggiore attenzione e sensibilità nella trattazione dei temi legati alla violenza di genere».