Libertà di stampa, la Fnsi in audizione in Agcom (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Lug 2023

Azioni legali bavaglio e diritto di cronaca durante gli eventi sportivi, la Fnsi in audizione in Agcom

Ribadite le posizioni del sindacato in materia di riforma della diffamazione e rimarcate le restrizioni al racconto dello sport registrate nei mesi scorsi. A tale proposito è stata proposta la creazione di un osservatorio, con la partecipazione dell'Ussi, utile a verificare che le nuove indicazioni impartite dall'Autorità portino ad una effettiva inversione di tendenza.

Una delegazione della Federazione nazionale della Stampa italiana, composta dalla segretaria generale Alessandra Costante e dal presidente Vittorio di Trapani, ha partecipato oggi, mercoledì 26 luglio 2023, al ciclo di audizioni conoscitive disposte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di libertà di informazione e di ostacoli al lavoro dei giornalisti.



Fra i temi affrontati dalla segretaria generale Costante e dal presidente Di Trapani quelli delle azioni legali bavaglio, di cui anche in Europa si discute ormai da tempo, tanto da essere giunti proprio in queste settimane alle fasi conclusive del percorso che dovrebbe portare a una direttiva contro le Slapp, e della tutela del diritto di cronaca durante gli eventi sportivi.



Dopo aver ribadito le posizioni della Fnsi sulla riforma delle norme sulla diffamazione, anche in relazione ai disegni di legge in esame alle Camere, il sindacato ha portato all'attenzione dell'Autorità alcuni eclatanti casi di cronaca di cui non si è avuta notizia (o si è avuta parziale notizia), come ad esempio gli scontri dopo la partita scudetto Udinese-Napoli e il lancio di fumogeni tra tifoserie durante la partita dei play off di serie B tra Cagliari e Bari, solo per citare i più recenti.



A tale proposito, anche alla luce delle novità previste in tema di diritto di cronaca nel corso degli eventi sportivi e riconoscendo il forte impegno in tal senso da parte dell'Agcom, la Federazione della Stampa ha proposto la creazione di un tavolo di confronto permanente, cui far partecipare anche l'Ussi, utile a verificare che le nuove indicazioni portino ad una effettiva inversione di tendenza rispetto alle crescenti restrizioni al racconto dello sport imposte nei mesi scorsi a giornalisti, fotografi e operatori.