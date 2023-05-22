CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Authority 29 Gen 2026

Agcom, verifiche sul canale web di Corona «anche alla luce delle prese di posizione di Fnsi e Ordine»

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 28 gennaio 2026, ha dato mandato agli uffici di effettuare approfondimenti in relazione alle linee guida sull'applicazione del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi da parte degli influencer. Faro anche sul caso Garlasco e sui femminicidi in tv.

«Con riferimento alle recenti puntate del canale web 'Falsissimo', anche alla luce delle prese di posizione dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza», in relazione alla delibera con le linee guida relative all'applicazione del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi da parte degli influencer e al relativo Codice di condotta. Lo rende noto Agcom, in merito ai contenuti delle ultime puntate del programma web di Fabrizio Corona, contro Alfonso Signorini prima e diversi altri personaggi di Mediaset poi.

«Nella medesima seduta - prosegue la nota - il Consiglio dell'Autorità ha incaricato gli Uffici di approfondire le modalità di copertura televisiva sia per gli sviluppi del 'caso Garlasco', sia per i femminicidi degli ultimi mesi, nonché di predisporre gli adempimenti necessari per la piena applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive». (Ansa - 28 gennaio 2026)

@fnsisocial
Authority
20 Gen 2026
Editoria, Agcom: «Cartacei o digitale, si conferma la crisi dei quotidiani»
Authority
13 Nov 2025
Lasorella (Agcom): «Ott e piattaforme sfruttano il lavoro dei giornalisti»
Authority
21 Ott 2025
Osservatorio sul giornalismo Agcom, presentata in Fnsi la quarta edizione
 Le altre news

Articoli correlati

Usigrai24 Ott 2025
Usigrai: «Vogliamo conoscere le motivazioni della multa a Report»
Media15 Ott 2025
Fieg: «Presentato reclamo all'Agcom contro il servizio 'AI Overviews' di Google»
Referendum 202505 Mag 2025
Referendum, Agcom alle emittenti: «Dedicare un adeguato spazio informativo»
Editoria29 Apr 2024
Quotidiani, nel 2023 vendite in calo dell'8,8%. I dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni di Agcom
Internazionale30 Mag 2023
Turchia, sei tv pro - opposizione accusate di «insulto alla nazione»
Media22 Mag 2023
Meta, multa record da 1,2 miliardi. Il Garante irlandese: «Violazione della privacy»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits