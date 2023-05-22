Foto: ImagoEconomica/Fnsi

29 Gen 2026

Agcom, verifiche sul canale web di Corona «anche alla luce delle prese di posizione di Fnsi e Ordine»

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 28 gennaio 2026, ha dato mandato agli uffici di effettuare approfondimenti in relazione alle linee guida sull'applicazione del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi da parte degli influencer. Faro anche sul caso Garlasco e sui femminicidi in tv.

«Con riferimento alle recenti puntate del canale web 'Falsissimo', anche alla luce delle prese di posizione dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza», in relazione alla delibera con le linee guida relative all'applicazione del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi da parte degli influencer e al relativo Codice di condotta. Lo rende noto Agcom, in merito ai contenuti delle ultime puntate del programma web di Fabrizio Corona, contro Alfonso Signorini prima e diversi altri personaggi di Mediaset poi.



«Nella medesima seduta - prosegue la nota - il Consiglio dell'Autorità ha incaricato gli Uffici di approfondire le modalità di copertura televisiva sia per gli sviluppi del 'caso Garlasco', sia per i femminicidi degli ultimi mesi, nonché di predisporre gli adempimenti necessari per la piena applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive». (Ansa - 28 gennaio 2026)