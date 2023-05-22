CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La copertina dell'Osservatorio Agcom
Authority 20 Gen 2026

Editoria, Agcom: «Cartacei o digitale, si conferma la crisi dei quotidiani»

I dati del nuovo Osservatorio sulle comunicazioni dell'Agcom confermano la tendenza in atto ormai da anni. Resistono meglio le testate sportive, soffrono di più i giornali economici e i locali. Cairo-Rcs principale player sul mercato, seguito da Gedi, Caltagirone Editore e Monrif.

Si conferma anche nei primi nove mesi del 2025 la dinamica negativa dell'editoria quotidiana che riflette una crisi strutturale già evidenziata negli anni precedenti. Lo rileva il nuovo numero dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Agcom pubblicato anche sul sito web dell'Authority martedì 20 gennaio 2026.

Prendendo in esame le copie complessivamente vendute di tutti i quotidiani sul territorio nazionale, pari a 327 milioni di unità (circa 1,4 milioni di copie medie giornaliere nei primi nove mesi del 2025), la flessione su base annua è del 7,6% e del 30,6% rispetto ai primi nove mesi del 2021.

A soffrire di più - evidenzia lo studio - sono le testate locali. Nel confronto con i primi tre trimestri del 2024, i quotidiani nazionali hanno registrato una riduzione più contenuta su base annua rispetto a quelli locali (-7,0% rispetto a -8,3%). Anche ampliando il confronto ai primi nove mesi del 2021, le testate nazionali vedono ridotte le vendite del 29,1% a fronte di una più accentuata flessione dei quotidiani locali (-32,4%).

La crisi investe tanto il cartaceo quanto il formato digitale. Le copie cartacee complessivamente vendute, pari a 277 milioni (1 milione di copie giornaliere), si sono ridotte su base annua del 8,6% (erano 303 milioni nei primi nove mesi del 2024) e del 32,6% rispetto nei primi tre trimestri del 2021 quando ne venivano vendute complessivamente 411 milioni.

I quotidiani venduti in formato digitale registrano una contrazione di copie complessive, confrontando il terzo trimestre del 2025 con quello dell'anno precedente, dell'1,9% e del 16,8%, considerando un orizzonte temporale di 5 anni (primi nove mesi del 2021).

Più resilienti si dimostrano i quotidiani sportivi, che nel formato cartaceo risultano i più stabili negli ultimi 5 anni, con una flessione pari a -22,7% (-9,6 milioni di copie), mentre nel digitale nell'ultimo anno si è registrato una crescita del 31,9% (+360 mila copie).

Di contro i quotidiani economici registrano forti riduzioni nella versione cartacea (-41,3%, pari a -6,6 milioni di copie), mentre in quella digitale mostrano una contrazione meno intensa (-7%, pari a -555 mila copie).

Per quanto riguarda i principali 5 quotidiani nazionali 'generalisti' (in ordine di copie totali vendute Corriere della Sera, La Repubblica, Avvenire, La Stampa, Il Messaggero) nei primi nove mesi del 2025 hanno registrato un -8,4% nella vendita di copie cartacee rispetto allo stesso periodo del 2024 (-7,9 milioni di copie) e -33,9% rispetto ai primi nove mesi del 2021 (-44,5 milioni di copie). Le vendite di copie in formato digitale registrano una flessione meno marcata, sia rispetto ai primi nove mesi del 2024 (-1,2%, pari a -293 mila copie), sia rispetto ai primi nove mesi del 2021 (-5,3%, pari a 1,4 milioni di copie).

Infine, principale player sul mercato in termini di copie complessivamente vendute nei primi nove mesi del 2025 è Cairo/Rcs, seguito da Gedi, Caltagirone Editore e Monrif Group. Nelle posizioni successive, Avvenire Nuova Editoriale Italiana (in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2025), Il Gruppo 24 Ore, Nord-est Multimedia, il Gruppo Amodei, poi Tosinvest/Angelucci e il Gruppo Sae. (mf)

@fnsisocial
Authority
13 Nov 2025
Lasorella (Agcom): «Ott e piattaforme sfruttano il lavoro dei giornalisti»
Authority
21 Ott 2025
Osservatorio sul giornalismo Agcom, presentata in Fnsi la quarta edizione
Authority
11 Ott 2025
Agcom avvia il nuovo Osservatorio sul giornalismo: presentazione in Fnsi il 21 ottobre
Authority
11 Ott 2025
Diritto di cronaca negli eventi sportivi, chiarimenti Agcom su norme e regolamenti
Authority
16 Lug 2025
Copyright, Lasorella: «Equo compenso cruciale per l'editoria». Costante: «Italia ed Europa tutelino l'informazione»
 Le altre news

Articoli correlati

Usigrai24 Ott 2025
Usigrai: «Vogliamo conoscere le motivazioni della multa a Report»
Media15 Ott 2025
Fieg: «Presentato reclamo all'Agcom contro il servizio 'AI Overviews' di Google»
Referendum 202505 Mag 2025
Referendum, Agcom alle emittenti: «Dedicare un adeguato spazio informativo»
Editoria29 Apr 2024
Quotidiani, nel 2023 vendite in calo dell'8,8%. I dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni di Agcom
Internazionale30 Mag 2023
Turchia, sei tv pro - opposizione accusate di «insulto alla nazione»
Media22 Mag 2023
Meta, multa record da 1,2 miliardi. Il Garante irlandese: «Violazione della privacy»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits