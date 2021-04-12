Foto: ImagoEconomica/Fnsi

11 Ott 2025

Diritto di cronaca negli eventi sportivi, chiarimenti Agcom su norme e regolamenti

La delibera dell'Authority arriva dopo anni di impegno da parte di Fnsi, Ussi, Usigrai e Ordine dei giornalisti su questo tema. Per il momento vale gli avvenimenti della Lega di Serie A e quella di Serie B di calcio,

L'impegno congiunto di Fnsi, Ussi, Usigrai e Ordine dei giornalisti ha ottenuto, nei mesi scorsi, una importante delibera da parte dell'AgCom sul tema del diritto di cronaca negli eventi sportivi (delibera 173/25/Cons del 25 giugno 2025 disponibile cliccando qui) che, in sostanza, riafferma la preminenza del diritto di cronaca su altri, seppur legittimi, diritti.



La delibera chiarisce le normative e i regolamenti esistenti stabilendo che 1) le immagini di alcuni fatti di rilevanza pubblica avvenuti in occasione di eventi sportivi all'interno degli stadi devono essere messe a disposizione degli operatori dell'informazione. Quindi non sarà più possibile - come avvenuto in passato - che alcuni fatti non vengano trasmessi ma neanche ripresi. A tal proposito va chiarito che in capo alla regia unica c'è il dovere di riprenderle e di metterle a disposizione, non di trasmetterle in diretta; e 2) gli operatori dell'informazione hanno il diritto di chiedere e ricevere le immagini su fatti di rilevanza pubblica in tempi compatibili con il diritto di cronaca. Tali immagini vanno chieste entro un'ora dalla fine dell'evento ad una casella mail dedicata e devono essere messe a disposizione entro tre ore dalla fine dell'evento.



La delibera, che per il momento vale per gli eventi della Lega di Serie A e quella di Serie B di calcio, arriva dopo anni di impegno degli organismi della categoria su questo tema, anche attraverso la denuncia di limitazioni al diritto di cronaca, ai limiti della censura.



«Ora è importante far vivere e valere questa delibera», è l'appello di sindacato e Ordine dei giornalisti, che in un documento diffuso venerdì 10 ottobre 2025 ribadiscono alcune informazioni di base per poterla far valere:



1- AgCom ribadisce che «immagini correlate all'evento sportivo» di rilevanza pubblica anche se «non incluse nelle trasmissioni in diretta», sono a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: proteste dei tesserati (quindi i giocatori), incidenti sugli spalti, invasioni di campo, proteste dei tifosi, ecc.;

2- Le immagini vanno chieste entro 1 ora dalla conclusione dell'evento a mail dedicata;

3- Le immagini devono essere messe a disposizione entro 3 ore dalla fine dell'evento;

4- Se si tratta di fatti riguardanti la Serie A, la mail da utilizzare è: dirittodicronaca@legaseriea.it (qui la circolare della Lega Serie A);

5- Se si tratta di fatti riguardanti la Serie B, la mail da utilizzare è: dirittodicronaca@legab.it (qui la circolare della Lega Serie B).



Ad ogni modo, il Tavolo tecnico di lavoro che ha reso possibile questo risultato continuerà a riunirsi per monitorare l'andamento delle nuove modalità di applicazione e, nel caso, valutare eventuali difficoltà riscontrate, necessità di miglioramenti o chiarimenti, e qualunque altra informazione necessaria a rafforzare il diritto di cronaca negli eventi sportivi. (mf)