Ancona, insediato il nuovo direttivo del Sigim. Pier Giorgio Severini confermato segretario

Eletti anche Gianluca Murgia segretario aggiunto e Roberto Mencarini nel ruolo di amministratore. Vicesegretario per i professionali sarà Renzo Pincini, mentre l'altra vicesegretaria sarà Lucilla Niccolini. Nel corso della riunione sono state istruite 9 commissioni di lavoro e nominati i relativi coordinatori.

Il segretario del Sigim, Pier Giorgio Severini

Pier Giorgio Severini è stato confermato segretario del Sindacato Giornalisti Marchigiani dal nuovo direttivo che si è insediato oggi, giovedì 3 dicembre, dopo le elezioni degli scorsi 15 e 16 novembre. Giornalista di RaiSport, Severini è anche consigliere nazionale della Fnsi.

Il direttivo ha inoltre eletto segretario aggiunto Gianluca Murgia, collega in forza alla redazione pesarese del Corriere Adriatico, e Roberto Mencarini (Corriere Adriatico, redazione di Ancona) per il ruolo di amministratore. Vicesegretario per i professionali sarà Renzo Pincini, redattore dell'ufficio stampa della Regione Marche, mentre l'altra vicesegretaria sarà Lucilla Niccolini, collaboratrice del Corriere Adriatico.

Nel corso della riunione sono state istruite 9 commissioni di lavoro e nominati i relativi coordinatori: Stampa nazionale e Agenzie (Lorenzo Moroni, nominato anche Coordinatore della consulta sindacale), Uffici stampa pubblici (Renzo Pincini), Uffici stampa privati (Marco Catalani), Emittenza radiotelevisiva locale (Giuseppina Calisti), Emittenza radiotelevisiva nazionale (Pier Giorgio Severini), Lavoro autonomo e online (Marco Catalani) e Segreteria amministrativa (Roberto Mencarini). Silvia Sinibaldi, infine, rappresenterà il Sigim nel cda dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino.