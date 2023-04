Migranti salvati in mare (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Apr 2023

Arci, Di Trapani: «Faccio mio l'appello per un corretto racconto del fenomeno migratorio»

Il presidente Fnsi raccoglie l'invito dell'associazione, consapevole che i migranti «non sono numeri, ma sono persone, che hanno storie, volti, occhi che vanno ascoltati, compresi e narrati».

«Faccio mio l'appello dell'Arci per un corretto racconto del fenomeno migratorio. Del resto la Fnsi è tra le promotrici della Carta di Roma, nata proprio per contribuire a un costante miglioramento dell'informazione sul tema dei migranti». Il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, risponde con queste parole all'invito di Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione, che mercoledì 19 aprile 2023 ha chiesto ai giornalisti una narrazione del tema basandosi «sulla realtà dei fatti e ricorrendo a dati» oggettivi.



«Ci sono colleghe e colleghi che da anni dimostrano una straordinaria sensibilità nel raccontarlo, dando un contributo decisivo a favore della comprensione e per lottare contro l'indifferenza. Ma è un percorso che non si deve fermare: e ringrazio l'Arci per un appello che richiama ciascuno di noi a fare sempre meglio», ricorda Di Trapani.



«Sapendo – conclude – che i protagonisti del fenomeno migratorio non sono dei numeri, ma sono persone, che hanno storie, volti, occhi che vanno ascoltati, compresi e raccontati».