La locandina dell’iniziativa (Foto: sindacatogiornalistiveneto.it)

30 Lug 2026

Argav, il 31 luglio la seconda edizione della ‘Festa del Giornalismo che non si arrende’

L’Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del Veneto e del Trentino Alto Adige dà appuntamento nella sede del Circolo di Campagna Wigwam Arzerello APS a Piove di Sacco (Pd).

Appuntamento per la seconda edizione della “Festa del Giornalismo che non si arrende”, che si terrà venerdì 31 luglio 2026, dalle ore 19 nella sede del Circolo di Campagna Wigwam Arzerello APS a Piove di Sacco (Pd).



L’evento segna per Argav (Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del Veneto e del Trentino Alto Adige) la conclusione dell’anno sociale di attività, per il Circolo Wigwam il traguardo del mezzo secolo di attività in favore dell’ambiente e della cultura coesiva delle comunità locali.



«Sarà anche un’occasione di incontro, aperta a tutti coloro, che come noi, giornalisti per passione e impegno civile oltre che per mestiere che sentono l’esigenza di una riflessione informale, fuori dai ruoli e dai luoghi deputati, per contribuire a “creare pensiero” sul futuro della professione in cui crediamo» dice Fabrizio Stelluto presidente di Argav.



Agevoleranno nell’obbiettivo, presentando le loro esperienze Giannandrea Mencini, giornalista d’inchiesta anticipando i temi dell’indagine, che sta scrivendo, su stato e futuro delle malghe.



Luca Bortoli, direttore responsabile del settimanale “La Difesa del Popolo” per raccontare la “resistenza” dei periodici diocesani.



Efrem Tassinato e Giliola Dalla Libera, giornalisti di WigwamNews per presentare il progetto “I custodi della biodiversità”. Uno tra i dodici premiati dal MASE – ministero dell’Ambiente, unico per la Regione del Veneto.



Interverrà anche Andrea Vettoretti, chitarrista-concertista che presenterà il progetto artistico “Breath of water”, sostenuto dal Global Network of Water Museums – Unesco.



Sarà ospite anche una delegazione dell’associazione Leali delle Notizie, organizzatrice del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari.



Al termine si terrà un momento conviviale, offerto dal Circolo di Campagna Arzerello e da piccoli produttori selezionati dall’Associazione Wigwam. (Da sindacatogiornalistiveneto.it)