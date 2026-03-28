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La sede del quotidiano La Nazione a Firenze (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Cdr 15 Apr 2026

Ast: «Nuovo Cdr a La Nazione, complimenti e buon lavoro ai colleghi eletti»

Il sindacato regionale: «I componenti del Comitato di redazione sono Maristella Carbonin, Francesco Meucci, Stefano Brogioni. Fiduciario per gli ex artt. 12 e 36 è Carlo Baroni».

«Nel momento cruciale del passaggio di proprietà dal gruppo guidato da Riffeser a quello capitanato da Del Vecchio, “La Nazione” ha eletto il nuovo Comitato di redazione». Lo rende noto l’Ast in un comunicato diffuso mercoledì 15 aprile 2026.

Il sindacato regionale prosegue: «Secondo la comunicazione fatta dalla commissione elettorale (Cristina Belvedere, Alessandro Benigni, Luca Boldrini e Laura Natoli) all’Associazione Stampa Toscana sono risultati eletti: Maristella Carbonin, Francesco Meucci, Stefano Brogioni. Fiduciario per gli ex artt. 12 e 36 è Carlo Baroni».

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana «prendono atto del voto e rivolgono ai colleghi eletti, complimenti e auguri di buon lavoro in un momento delicato ma comunque fondamentale per l’attività sindacale dei giornalisti. Assostampa Toscana, insieme ai suoi consulenti è come sempre, al fianco del Cdr per qualsiasi necessità». (anc)

@fnsisocial
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