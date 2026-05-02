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Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Usigrai 22 Mag 2026

Usigrai: «A Rainews24 di nuovo dirette della premier senza mediazione giornalistica. Un brutto dejà vu»

«Cambiano i direttori, ma certe cattive abitudini non tramontano», rileva il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico commentando, venerdì 22 maggio 2026, i «quasi 30 minuti d'intervento di Giorgia Meloni da un evento di Coldiretti. Bene ha fatto il Cdr a intervenire a difesa della redazione».

«Cambiano i direttori, ma certe cattive abitudini non tramontano a Rainews24. Pensavamo che i tempi delle dirette fiume della presidente del Consiglio fossero un brutto ricordo; un passato che ha segnato negativamente il canale all news del Servizio Pubblico. Invece dobbiamo riscontrare che ci sono consuetudini che resistono». Lo afferma l'Esecutivo Usigrai in una nota diffusa venerdì 22 maggio2026.

«E così – prosegue il sindacato dei giornalisti Rai – rieccoci con quasi 30 minuti d'intervento della premier da un evento di Coldiretti. Il tutto senza mediazione giornalistica. Un dejà vu di cui non sentivamo la mancanza. Bene ha fatto il Cdr a intervenire a difesa della redazione e di chi vuole un'informazione equilibrata».

Per l'Usigrai, infine, «anche dal punto vista giornalistico non riusciamo a comprendere tuttora quale sia lo scopo nel mandare in onda un intervento così lungo. Di sicuro – concludono i rappresentanti sindacali – non serve ai cittadini». (mf)

@fnsisocial
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