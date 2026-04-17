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La locandina dell’assemblea pubblica del 18 maggio
Usigrai 07 Mag 2026

Usigrai e Cdr Tgr: «Il 18 maggio assemblea pubblica davanti a Palazzo Labia a Venezia. No a svendite e ridimensionamento delle sedi Rai»

I rappresentanti sindacali: «La storia non si può buttare a mare (o in laguna)».

«Il 22 maggio si chiuderanno le offerte per la vendita di edifici di proprietà della Rai, 15 immobili, pari a quasi un quarto del patrimonio immobiliare dell’azienda. Non c’è solo il Teatro delle Vittorie a Roma, ma anche altri edifici ricchi di storia, fra questi spicca Palazzo Labia a Venezia, gioiello del XVII secolo che, al cosiddetto piano nobile, conserva un’intera stanza affrescata dal Tiepolo. Fra gli altri immobili il palazzo di Gio Ponti a Milano, le sedi di Firenze e Genova, oltre allo storico Palazzo della Radio e delle Teche a Torino». Lo denunciano Usigrai e Coordinamento Cdr Tgr Rai in una nota diffusa giovedì 7 maggio 2026.

«La Rai – proseguono - (s)vende a pacchetto per poi andare a pagare degli affitti.  Vende non per investire in innovazione e nel proprio core business, ma per coprire i costi della ristrutturazione della sede di Viale Mazzini a Roma. Oggi si vendono le sedi che ospitano le redazioni a Firenze, Genova, Milano e Venezia, domani potrà capitare altrove. Vendere per andare in affitto significa minare le basi del futuro dell’informazione regionale, asse portante del Servizio Pubblico».

I rappresentanti sindacali incalzano: «La Rai non è un museo, ha detto l’Amministratore Delegato, ma la storia non si può buttare a mare (o in laguna).  Per questo – concludono - lunedì 18 maggio alle 14:30 di fronte a Palazzo Labia, l’Usigrai convoca i Comitati di redazione di tutte le redazioni della Rai a un’assemblea pubblica aperta alla città di Venezia». (anc)

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