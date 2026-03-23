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24 Apr 2026

Usigrai: «Uccisione di Amal Khalil ennesimo crimine contro il diritto di informare»

La solidarietà del sindacato dei giornalisti Rai «a colleghe e colleghi che, mettendo a rischio la propria stessa vita, continuano a raccontare guerre e conflitti che stanno devastando comunità e territori».

«Fa impressione vedere l'elmetto di protezione con la scritta PRESS sulla bara portata a spalla con le spoglie di Amal Khalil, la giornalista uccisa da un attacco israeliano nel sud del Libano. Come a Gaza, chi racconta la guerra viene messo nel mirino di chi non vuole si sappia cosa accade a quella umanità straziata dalle bombe e violata nei suoi diritti elementari». Così l'Esecutivo Usigrai in una nota diffusa venerdì 24 aprile 2026.



«Oggi come ieri – prosegue il sindacato dei giornalisti Rai – la solidarietà dell'Usigrai a colleghe e colleghi che, mettendo a rischio la propria stessa vita, continuano a raccontare guerre e conflitti che stanno devastando comunità e territori». (mf)