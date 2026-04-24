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La sede Rai di via Alessandro Severo a Roma
Usigrai 07 Mag 2026

Usigrai: «Dall'azienda ci aspettiamo scelte di alto profilo per le sedi di corrispondenza Rai»

L’organismo sindacale di base: «La procedura dei job posting utilizzata per selezionare giornaliste e giornalisti per i ruoli apicali delle redazioni non può prestarsi a logiche spartitorie ma deve rispondere esclusivamente all'accertamento delle migliori risorse presenti in azienda, tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali».

«Il Servizio Pubblico deve garantire profili professionali e massima trasparenza nel processo di selezione per individuare i corrispondenti delle sedi estere. Nelle prossime settimane saranno definiti gli incarichi per le sedi di Bruxelles e del Sud America. La procedura dei job posting utilizzata dalla Rai per selezionare giornaliste e giornalisti per i ruoli apicali delle redazioni non può prestarsi a logiche spartitorie ma deve rispondere esclusivamente all'accertamento delle migliori risorse presenti in azienda, tenendo conto delle competenze e delle esperienze professionali». Così l’Usigrai in un comunicato diffuso giovedì 7 maggio 2026.

I rappresentanti sindacali proseguono sottolineando di aver «più volte criticato il metodo del job posting, per come viene utilizzato dalla Rai. Ci aspettiamo – concludono - che i criteri di trasparenza che l'azienda sostiene di seguire per questa procedura, siano realmente rispettati». (anc)

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