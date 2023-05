Marco Tarquinio (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

05 Mag 2023

Avvenire, Marco Tarquinio lascia la direzione. Al suo posto arriva Girardo

Cambio della guardia alla guida del giornale della Comunità episcopale italiana

Marco Tarquinio lascia la direzione di Avvenire. Alla guida del giornale della Cei arriva Marco Girardo.



«Metto il punto, oggi, al più lungo articolo della mia vita di giornalista. Un articolo lungo 14 anni. Scritto mettendoci faccia e cuore e dando certamente impronta a queste pagine d'Avvenire, ma sapendo di essere al servizio e non al comando, e resistendo alla possibilità di farne uno spazio di soliloqui e di duelli (tendenza crescente - ahinoi - in un tempo di leaderismi e bellicismi politici e anche giornalistici)», scrive nel suo ultimo editoriale Tarquinio.



«I giornali sono vivi se sono comunità di lavoro. Avvenire lo è, ed è gli uomini e le donne che lo fanno. E io so che sotto la guida di Marco Girardo - grande collega e uomo di valore e di valori - continuerà a esserlo con l'originalità che ognuno di noi porta nel nostro 'lavoro intellettuale collettivo' e nella relazione fertile con quanti ci leggono». (Ansa)