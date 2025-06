Sergio Mattarella (Foto: quirinale.it)

12 Giu 2025

Mattarella per la festa di Libero: «Assicurare sempre il pluralismo»

Le parole del presidente della Repubblica lette dal direttore Mario Sechi durante un evento a Milano per i 25 anni del quotidiano, giovedì 12 giugno 2025.

«Desidero inviare alla redazione e a tutto il personale il mio augurio di buon lavoro. Venticinque anni di vita sono un traguardo importante per un quotidiano, specie in un periodo non semplice per la carta stampata che soffre del calo dei lettori e della concorrenza degli altri media». Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella lette dal direttore di Libero Mario Sechi durante un evento a Milano per i 25 anni del quotidiano.



«È fondamentale in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo continuare ad assicurare il pluralismo delle voci previsto dalla nostra Costituzione, corollario necessario per garantire il diritto dei cittadini a essere liberamente e correttamente informati», ha aggiunto Mattarella.



«Sui giornalisti e sugli editori, nel rispetto della libertà e delle loro scelte professionali, ricade infatti una grande responsabilità che interseca la vita democratica e che va ottemperata con intelligenza, gusto per la notizia, affidabilità, trasparenza e con questi criteri deontologici, primo fra tutti il controllo delle fonti che distinguono l'informazione di alta qualità dalla produzione di fake news. L'augurio che invio a Libero - ha concluso il Capo dello Stato - è di proseguire nella tradizione giornalistica italiana all'interno delle rapide trasformazioni che il nostro tempo impone». (Ansa - 12 giugno 2025)