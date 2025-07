La sede del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (Foto: Carlo Dani via Wikimedia Commons)

10 Lug 2025

Credito d'imposta per l'acquisto della carta, approvato l'elenco dei beneficiari per il 2024

La misura si riferisce alle spese sostenute dalla aziende editrici nel 2023. 226 le istanze risultate ammissibili al contributo, per un importo complessivo richiesto pari a oltre 49 milioni di euro.

È stato emanato mercoledì 9 luglio 2025 il decreto del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria che approva l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il credito di imposta per le spese sostenute nel 2023 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.



Ne dà notizia lo stesso Die, sul proprio sito web, precisando che l'elenco è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate. «Il credito di imposta - spiega il Dipartimento - è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione».



Sono risultate 226 le istanze ammissibili al contributo, per un importo complessivo del credito richiesto pari a 49.421.156,24 euro.



Il credito d'imposta «è revocato in ogni momento - recita il terzo ed ultimo articolo del decreto - nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all'attività di controllo ordinariamente effettuata dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza».



PER APPROFONDIRE

L'elenco dei soggetti ammessi al credito di imposta per l'acquisto della carta - Anno 2024 è disponibile a questo link.