04 Lug 2025

Contributi 2023 per gli investimenti in tecnologie innovative di emittenti radio e tv, in arrivo i fondi

Emanato il decreto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che approva l'elenco delle imprese cui sono riconosciute le risorse previste dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.

«È stato emanato in data 3 luglio 2025 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco delle imprese del settore radio televisivo cui sono riconosciuti i contributi previsti dall’articolo 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023 e disciplinati dall’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web del Dipeartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri venerdì 4 luglio 2025.



«I contributi – prosegue la nota - saranno erogati, al netto della ritenuta IRES, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande di accesso all’agevolazione».



All’interno del decreto, firmato dal capo del Die Luigi Fiorentino, si specifica che, «all’esito delle verifiche istruttorie espletate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il contributo, pari al 70 per cento delle spese ammissibili, risultato complessivamente spettante ammonta ad euro 21.598.435,74».



PER APPROFONDIRE

Il decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è disponibile a questo link. (anc)