Basilicata, l'Assostampa: «Bene l'avvio del confronto con la Regione su uffici stampa e sostegno all'editoria»

Parere favorevole del sindacato regionale, per il quale «sono indispensabili azioni che, nel rispetto della normativa nazionale e a suo complemento, possano intervenire sulle condizioni di contesto che costituiscono ostacoli al consolidamento e allo sviluppo delle iniziative editoriali locali».

Il palazzo della giunta regionale della Basilicata (Foto: regione.basilicata.it)

L'Associazione della Stampa di Basilicata «giudica favorevolmente il confronto avviato con la Regione Basilicata sulla transizione dalla vecchia alla nuova regolamentazione contrattuale dei colleghi impegnati negli uffici stampa dell'Ente e sulle misure a sostegno dell'editoria locale». Per il sindacato regionale, spiega una nota, «sono indispensabili azioni che, nel rispetto della normativa nazionale e a suo complemento, possano intervenire sulle condizioni di contesto che costituiscono ostacoli al consolidamento e allo sviluppo delle iniziative editoriali locali e che, anzi, in questa particolare situazione di emergenza sanitaria, sono di ulteriore negativo appesantimento».



Per questo, incalza l'Assostampa, «l'Associazione della Stampa di Basilicata valuta positivamente l'iniziativa del governo regionale di utilizzare l'insieme delle testate – tradizionali e online – per la sua prossima campagna di sensibilizzazione sui temi del Covid-19».