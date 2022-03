La cerimonia del 2018 in ricordo di Graziella Fava (Foto: aser.bo.it)

11 Mar 2022

Bologna, Aser e Odg Emilia Romagna ricordano Graziella Fava

Domenica 13 marzo, alle 11, una delegazione dell'Assostampa e dell'Ordine regionali le renderanno omaggio con una breve cerimonia nei giardini intitolati alla coraggiosa donna rimasta vittima di un attentato compiuto nella sede del sindacato dei giornalisti il 13 marzo 1979.

Domenica 13 marzo 2022 alle 11 una delegazione dell'Associazione stampa Emilia-Romagna e dell'Ordine regionale dei giornalisti ricorderà Graziella Fava con una breve cerimonia nei giardini a lei intitolati in via Milazzo, a Bologna. Graziella Fava, 49 anni, rimase vittima di un attentato compiuto nella sede del sindacato dei giornalisti il 13 marzo 1979.



«Gli uffici, allora in via San Giorgio – ricordano Aser e Odg –, vennero presi d'assalto da tre persone, due uomini e una donna, che rinchiusero l'impiegato e la vedova di un giornalista in una stanza e diedero fuoco ai locali mandando in fumo l'archivio. I due sequestrati riuscirono a chiamare aiuto: questi poi salvarono, facendole uscire attraverso i tetti, l'anziana che viveva al piano di sopra e la figlia. Con loro quella mattina era presente anche Graziella, che accudiva l'ultraottantenne inferma in poltrona. Graziella si prodigò per aiutare le altre due donne a essere messe in salvo, ma rimase vittima del fumo e venne trovata morta nel vano scale soltanto dopo che fu spento l'incendio. L'attentato venne rivendicato dal sedicente gruppo Gatti Selvaggi, una sigla ritenuta vicina a Prima Linea. Come giornalisti riteniamo doveroso ricordare ogni anno Graziella, una lavoratrice che si è sacrificata per salvare altre persone. A questa vittima innocente dell'unico omicidio per terrorismo avvenuto a Bologna negli "anni di piombo" va un ricordo grato e rispettoso».