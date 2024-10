Un momento della premiazione a Bruxelles (Foto: @EUinmyRegion su X)

10 Ott 2024

Bruxelles, a tre giovani reporter il premio Ue Megalizzi - Niedzielski 2024

Sono Magna Araújo Amorim (Portogallo) per la sezione 'Fotografia', Neza Borkovic (Slovenia) e Sigrid Hallqvist (Svezia). La cerimonia di consegna mercoledì 9 ottobre nel corso della Settimana europea delle regioni.

Portogallo, Slovenia e Svezia. Arrivano da questi tre Paesi Ue le aspiranti reporter vincitrici del premio Megalizzi-Niedzielski 2024 che da cinque anni rende omaggio alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Piotr Orent-Niedzielski, i due giovani giornalisti che hanno persola vita nell'attentato terroristico a Strasburgo alla fine del 2018.



Magna Araújo Amorim (Portogallo) per la sezione 'Fotografia', Neza Borkovic (Slovenia) e Sigrid Hallqvist (Svezia) sono state premiate dalla Commissione europea «per il loro talento, la dedizione al giornalismo di qualità e l'attaccamento ai valori dell'Ue». La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta mercoledì 9 ottobre, nel quadro della ventiduesima Settimana europea delle regioni.



L'esecutivo europeo ha anche annunciato di aver aperto l'ottavo bando per sostenere le attività dei media incentrate sulla politica di coesione, sostenuto da un budget totale di 3,5 milioni di euro. I progetti selezionati riceveranno sovvenzioni che copriranno l'80 per cento dei costi, con un finanziamento fino a 200mila euro disponibile per ciascun beneficiario.



La cerimonia di consegna dei premi Megalizzi - Niedzielski 2024 è stata trasmessa in streaming sulla pagina web della European Week of Regions and Cities.