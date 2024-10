La locandina delle Giornate del Premio Roberto Morrione

08 Ott 2024

Torino, dal 23 al 26 ottobre tornano le Giornate del Premio Roberto Morrione

Il tema di quest’anno è “Nonostante tutto. Il giornalismo che non muore”. Durante la rassegna verranno presentate anche le inchieste finaliste in anteprima nazionale.

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo torna a Torino, da mercoledì 23 a sabato 26 ottobre 2024, anteprima il 21, con le sue Giornate, organizzate dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai.



Il tema quest’anno è “Nonostante tutto. Il giornalismo che non muore” e verrà sviluppato durante le quattro giornate con incontri, dibattiti, proiezioni, momenti di confronto aperti al pubblico, tutti a ingresso gratuito, per comprendere il ruolo odierno del giornalismo investigativo in un contesto internazionale e nazionale segnato da conflitti, guerre e crisi umanitarie e dove, tra minacce, precariato e bavagli, spesso i giornalisti diventano bersagli da colpire.



Sono previsti oltre 60 speaker, tra giornalisti investigativi, comunicatori, accademici. Tra questi gli under 30 in finale del concorso e i loro tutor, la squadra di inchiesta di Fanpage.it, rappresentanti dell’unità investigativa di Al Jaazera e dei programmi d’inchiesta Rai.



Giovanni Celsi, Presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione, ha commentato: «Non morirà il giornalismo investigativo. Il più difficile, il più costoso, il più rischioso. Lo dimostrano gli oltre 1.400 giovani reporter con meno di trent’anni che in 13 edizioni hanno partecipato con i propri progetti d’indagine ai bandi del Premio Roberto Morrione. A loro sono dedicati gli incontri sulle tecniche e gli strumenti vecchi e nuovi dell’inchiesta, come il giornalismo sotto copertura e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale».



Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, tra i principali partner dell’evento, ha aggiunto: «Quel “nonostante” credo sia lo spirito del giornalismo più autentico: una professione per appassionati cercatori di verità, che sopravvive anche grazie a chi investe sulla formazione dei giovani, proprio come fa da anni il premio intitolato a Roberto. Ma è su quel “tutto” che dobbiamo sentirci responsabili... tutti».



Dopo mesi di lavoro e riserbo, durante le giornate verranno presentate in anteprima nazionale le inchieste finaliste del Premio. Sarà inoltre possibile – solo durante le Giornate - vederle in anteprima e in esclusiva registrandosi nel sito web www.premiorobertomorrione.it.



La maggior parte degli eventi riconosce crediti formativi ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it



Le Giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo sono promosse dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il contributo di Otto per Mille della Chiesa Valdese, Regione Piemonte, Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, Gruppo Abele, Libera, Federazione nazionale della Stampa italiana, Usigrai, Ind-International Network Distribution, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Odg del Piemonte, Associazione della Stampa Subalpina.



Sono realizzate in partnership con Anmil - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Articolo21, Binaria Libreria, Carta di Roma, Centro di Giornalismo Permanente, Cesura, Euganea Film Festival, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Fiera del Libro di Iglesias, I Siciliani, Leali delle Notizie, Libera Piemonte, Libreria Binaria, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Premio Vera Schiavazzi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Trame Festival, Ucsi. Sono media partner Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Libera Informazione, Riforma.it, Radio Beckwith, Radio Radicale.



PER APPROFONDIRE

Tutte le info e il programma completo delle Giornate del Premio Roberto Morrione sono disponibili sul sito web del concorso.