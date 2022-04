Caso Regeni, la legale della famiglia: «Aiutateci a trovare gli indirizzi degli 007 egiziani» (Foto: Ansa)

15 Apr 2022

Caso Regeni, la legale della famiglia: «Aiutateci a trovare gli indirizzi degli 007 egiziani»

L'appello lanciato sui social dall'avvocata Alessandra Ballerini. «Ci servono i loro indirizzi di residenza per poterli processare in Italia. Non diamogli la possibilità di nascondersi ancora dietro la loro arrogante vigliaccheria e di continuare a fare impunemente "tutto il male del mondo"», scrive.

«Aiutateci a trovarli». È l'appello che Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio Regeni, ha lanciato su Facebook per cercare gli indirizzi dei quattro 007 egiziani accusati delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. Nel post, tradotto anche in inglese e arabo, sono pubblicate anche le foto degli imputati in Italia.



«Sappiamo chi sono, che facce hanno e sappiamo quanto male sono capaci di fare. Ci aiutate a cercarli? – scrive l'avvocata dei Regeni –. Ci servono i loro indirizzi di residenza per poterli processare in Italia. Aiutateci a trovarli. Non diamogli la possibilità di nascondersi ancora dietro la loro arrogante vigliaccheria e di continuare a fare impunemente "tutto il male del mondo". Chiunque avesse notizie su di loro e sui loro indirizzi di residenza per favore mi contatti. Proteggerò l'anonimato di qualsiasi testimone. Facciamo vincere la giustizia!». (Ansa)