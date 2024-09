Gennaro Sangiuliano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Set 2024

Caso Sangiuliano, la Cpo Fnsi ricorda «a colleghi e colleghe l'attenzione richiesta dal codice deontologico»

Nella vicenda «sono coinvolte, volenti o nolenti, delle donne e, ancora una volta, il racconto di media e commentatori è connotato da offensivi stereotipi di genere. Gli esempi sarebbero davvero tanti», rileva la Commissione.

La Commissione Pari Opportunità della Fnsi «ricorda ai colleghi e alle colleghe l'attenzione richiesta dal codice deontologico dei giornalisti e suggerita dal Manifesto di Venezia nel trattare la 'questione Sangiuliano' che da giorni sta occupando giornali e trasmissioni televisive».



In una nota diffusa venerdì 6 settembre 2024, la Cpo rimarca che «non compete a questa Commissione il merito politico della vicenda, ma – si legge – è doveroso per questa Commissione ricordare che vi sono coinvolte, volenti o nolenti, delle donne e, ancora una volta, il racconto di media e commentatori è connotato da offensivi stereotipi di genere. Gli esempi sarebbero davvero tanti. Un esempio per tutti è l'uscita infelice di Paolo Mieli ospite alla trasmissione 'In onda' de La 7, che, forse credendo di fare ironia linguistica, ha fatto un commento volgare e non confacente alla sua storia e carriera».