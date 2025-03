La sala Walter Tobagi della Fnsi

24 Mar 2025

Il lavoro delle donne tra diritti negati e limiti di carriera: il 3 aprile seminario in sala Tobagi

Il corso di formazione, organizzato da Associazione Stampa Romana e dalla Cpo di Stampa Romana, darà diritto a sei crediti deontologici.

È in programma giovedì 3 aprile 2025 dalle 14 alle 18, presso la sala Tobagi della sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma), il corso di formazione ‘Il lavoro delle donne: diritti negati, gap economico, limiti di carriera. Il racconto corretto della disuguaglianza’, organizzato da Associazione Stampa Romana e dalla Cpo di Stampa Romana.



Lo spunto per il seminario nasce dal quadro disarmante esposto dal Primo Rendiconto di genere del Comitato di sorveglianza dell’Inps. Gli organizzatori evidenziano: «Non migliorano le condizioni del lavoro delle donne nel nostro Paese. Anzi: bassa partecipazione al mercato del lavoro, giovani qualificate sotto inquadrate o precarie, part time involontario, marcato gap salariale, carriere inesistenti. Problemi che, uniti al carico del lavoro di cura che più frequentemente accompagna il lavoro delle donne ed ai disagi da scarsa valorizzazione, demansionamento, atteggiamenti discriminatori e possibili molestie o violenze psicologiche o fisiche, comportano frustrazione, disagio occupazionale, rinuncia ad un ruolo attivo, quando non sofferenza, depressione e vere e proprie sindromi. Il corso – concludono - affronterà questi temi sia sotto il profilo del rispetto del ruolo di uomini e donne, che sotto quello deontologico dell’aderenza ai principi della professione».



Ad aprire i lavori sarà Vanna Palumbo, presidente della Cpo Stampa Romana, mentre la relazione introduttiva sarà a cura di Roberto Ghiselli, presidente Civ Inps, Comitato di Indirizzo e Vigilanza. Di seguito l’elenco degli interventi:

Isabella Corradini (psicologa sociale e del lavoro, Direttrice Centro Ricerche Themis) – ‘Malessere da lavoro’;

Antonio Guidi (Senatore della Repubblica) – ‘Disparità di genere, una perdita per tutti’;

Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi) – ‘Il sindacato non le lascia da sole’;

Stefano Ferrante (Segretario di Stampa Romana) – ‘Troppo lavoro per troppo poco’;

Valentina Conte (giornalista de La Repubblica) – ‘Smart, puntuali e deontologiche. Ma ultime in classifica’.



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione otterranno sei crediti deontologici. (anc)