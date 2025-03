La piattaforma formazionegiornalisti.it

24 Mar 2025

'Tra note e notizie: il potere delle parole nell'era dell'informazione', appuntamento in Fnsi il 23 maggio

Il corso, programmato in un primo momento a febbraio 2025, era stato rinviato per sopravvenuta indisponibilità di alcuni relatori. Per partecipare è necessario iscriversi tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. C'è tempo fino al 19 maggio. Ai partecipanti quattro crediti.