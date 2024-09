La copertina di 'Come ti senti?'

20 Set 2024

'Come ti senti?', pubblicato il libro che nasce dal progetto sulla salute mentale nel giornalismo

Tra i contributi presenti nel saggio curato da Alice Facchini c’è anche quello di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

‘Come ti senti?’ è il libro pubblicato a settembre 2024 dall’editore Irpi in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Il saggio, curato da Alice Facchini, nasce dall’omonimo progetto #ComeTiSenti che vuole promuovere la salute mentale nei media e nel mondo del giornalismo.



Il testo è suddiviso in quattro capitoli:



“Prospettive”, con i contributi del condirettore di IrpiMedia Lorenzo Bagnoli, del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino, della segretaria della Fnsi Alessandra Costante e del presidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani;

“Problemi”, che approfondisce la prima indagine italiana sulla salute mentale nel giornalismo, realizzata nel 2023 attraverso un questionario anonimo a cui in tre mesi hanno risposto 558 persone, con tre focus: precarietà, rischi sul campo, discriminazioni di genere;

“Soluzioni”, che racconta le reti nazionali e internazionali nate per supportare i giornalisti freelance;

“Esercizi”, con alcuni spunti pratici per tutelare il proprio benessere.



Il libro può essere acquistato online oppure dal vivo durante gli eventi di presentazione del progetto #ComeTiSenti. I ricavi della vendita verranno reinvestiti nel progetto #ComeTiSenti.