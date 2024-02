Un momento della presentazione del libro di Vittorio Roidi in Fnsi

22 Feb 2024

Intelligenza artificiale, Costante: «Servono regole subito, gli editori affrontino la sfida»

La segretaria generale alla presentazione del libro di Vittorio Roidi 'Il giornalista artificiale' (edizioni All Around), giovedì 22 febbraio 2024 nella sala Walter Tobagi della nuova sede della Fnsi in via delle Botteghe Oscure, a Roma: «Non possiamo permettere che vengano ripetuti gli errori del passato».

«Abbiamo iniziato a parlare di intelligenza artificiale fin dal Congresso di Riccione e, appena eletta, ho subito chiesto agli editori di iniziare a ragionare insieme di intelligenza artificiale, perché per governare questa tecnologia abbiamo bisogno di regole tempestive, flessibili, ma certe. È urgente difendere l'occupazione rispetto al dilagare dell'IA, il cui basso costo potrebbe invogliare qualche editore a puntare più sulla tecnologia che sulle persone in carne e ossa». È un passaggio dell'intervento di Alessandra Costante alla presentazione del libro di Vittorio Roidi 'Il giornalista artificiale' (edizioni Alla Around), giovedì 22 febbraio 2024, nella nuova sala Walter Tobagi della Fnsi, in via delle Botteghe Oscure, a Roma.



«Spero – ha aggiunto – di poter quanto prima firmare un accordo, un allegato contrattuale che disciplini un uso intelligente dell'intelligenza artificiale nelle redazioni. Negli anni '90 gli editori italiani non hanno saputo cogliere l'importanza della sfida posta dall'avvento di Internet e hanno perso un'occasione, regalando il lavoro dei giornalisti su internet. Nella sfida con l'intelligenza artificiale non possiamo permettere che vengano ripetuti gli stessi errori che in passato sono costati tanto caro ai giornalisti».



Moderati da Lucia Visca, della casa editrice All Around, alla presentazione hanno partecipato anche Riccardo Luna, Giancarlo Tartaglia, Mario Morcellini.



«Serve una visione lungimirante sul tema della tecnologia che gli editori dimostrano invece di non avere», ha evidenziato Luna. «Farsi dettare la linea editoriale da Google – ha aggiunto – vuol dire abdicare al nostro lavoro di giornalisti e significare aver perso in partenza la sfida. Occorre che gli editori investano in qualità dell'informazione e sulle risorse 'umane'. Perché senza la guida umana, l'intelligenza artificiale è inutile».



Tartaglia si è soffermato sul pericolo che le nuove tecnologie rappresentano sul fronte della creazione e diffusione di fake news, deepfake, disinformazione, con le ripercussioni che questo può avere sull'opinione pubblica e sulla tenuta democratica.



Mentre Morcellini ha posto l'accento sull'esigenza di non demonizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul giornalismo e invece «cogliere le occasioni che questa porta con sé, trasformarla in un alleato nel racconto della realtà che i giornalisti fanno ogni giorno».



A chiudere l'incontro l'autore del libro, che «nasce – ha rilevato Roidi – dalla constatazione che il giornalismo italiano non va bene e dal timore che l'intelligenza artificiale possa colpire e non aiutare il giornalismo. Occorre intervenire e in fretta per non perdere altri posti di lavoro e altri lettori. Allora diventa centrale la qualità dell'informazione».