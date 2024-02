La copertina del libro di Vittorio Roidi 'Il giornalista artificiale' (edizioni All Around)

21 Feb 2024

'Il giornalista artificiale', il 22 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Vittorio Roidi

Appuntamento alle 11.30 nella sede del sindacato dei giornalisti, in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma.

Giovedì 22 febbraio 2024, alle 11.30, la sala Walter Tobagi della Fnsi (in via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma) ospita la presentazione del libro di Vittorio Roidi 'Il giornalista artificiale' (prefazione di Giancarlo Tartaglia, edizioni All Around).



«Chi fa il nostro mestiere, chi cerca notizie e le distribuisce, ormai può farsi aiutare da un 'computer generativo', una macchina elettronica che ha archiviato milioni di dati e sa perfino scrivere. Basta chiedere: una relazione, una poesia, un articolo, perfino una foto. Avremo un giornalista artificiale», è la 'provocazione' dell'autore.



«La sfida è lanciata – incalza – e i colossi dell'informatica hanno lanciato sul mercato ChatGPT e Bard, i due campioni dell'IA, mentre anche i cinesi annunciano un loro campione. Le aziende si stanno attrezzando. I sindacati sono in allarme. Il New York Times e la Associated Press hanno minacciato colossali vertenze giudiziarie contro le imprese che usano i loro dati e i loro materiali. Il pericolo è chiaro».



In 144 dense pagine, Roidi affronta un tema, intricato e complesso, che è 'il' tema con cui il giornalismo contemporaneo di tutto il pianeta è chiamato a confrontarsi e del quale l'autore discuterà con i colleghi nella nuova sede del sindacato dei giornalisti.