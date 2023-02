La presidente del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, Alessia Marani

16 Feb 2023

Congresso Fnsi, Marani: «Occorre con forza procedere a un rinnovo del contratto»

I cronisti, secondo la presidente del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, «devono adeguarsi ai ritmi della tecnologia. La nuova professione che si sta affermando deve trovare riscontro».

«Le emergenze rispetto all’ultimo Congresso sono cresciute, i cronisti devono adeguarsi ai ritmi della tecnologia. Occorre con forza procedere a un rinnovo del contratto in cui trovi riscontro la nuova professione che si sta affermando». Lo ha detto Alessia Marani, presidente del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, aprendo il suo intervento al 29° Congresso della Federazione nazionale della Stampa in corso al PalaCongressi di Riccione.



Tale contratto, ha continuato Marani, dovrà includere «professionalità che si stanno perdendo come quella dell’inviato».



Quello di Riccione è il primo Congresso della Fnsi al quale il Fondo partecipa in forma di servizio: «Abbiamo voluto esserci per far conoscere meglio il Fondo a tutti – ha spiegato la presidente -. È un fondo negoziale di contratto con delle agevolazioni fiscali che altri prodotti di investimento non hanno».



Infine un auspicio: «Mi auguro che la Fieg torni presto a sedersi a un tavolo di negoziazione con la Fnsi».