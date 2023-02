Paolo Amadasi

14 Feb 2023

Congresso Fnsi, Paolo Amadasi (Aser): «Qui per affrontare il tema del futuro della professione»

Il capo delegazione dell'Assostampa che ospita le assise ha aperto i lavori accogliendo i colleghi: «Saranno tre giorni impegnativi e stimolanti, vi auguro un buon Congresso».

«Vi do il benvenuto in Emilia Romagna, vi ringrazio di essere venuti a Riccione e ringrazio Riccione per l’ospitalità». Con queste parole Paolo Maria Amadasi, capo della delegazione dell’Emilia-Romagna, ha aperto i lavori del 29° Congresso della Federazione nazionale della Stampa italiana, in programma da martedì 14 a giovedì 16 febbraio 2023 al PalaCongressi di Riccione.



«Ringrazio le autorità presenti e le tante associazioni presenti - ha continuato Amadasi dopo l’esecuzione dell’inno nazionale e quello dell’Unione europea -. Abbiamo la presenza di colleghi di tante nazioni e ne siamo orgogliosi. Un grazie doveroso va alla Fnsi che ha creduto nella nostra proposta. «È stato un compito arduo e stimolante. Il titolo del Congresso, “Informazione è democrazia” con la “è” ben evidenziata, ci aiuta a riflettere», ha evidenziato.



Un «duro lavoro» che, ha concluso Amadasi, spetterà «ai giornalisti. Affrontiamo il tema del futuro della professione giornalistica, il lavoro è condizionato da questa “mediamorfosi”. Saranno tre giorni impegnativi e stimolanti e vi auguro un buon Congresso».