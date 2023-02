Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto

16 Feb 2023

Congresso Fnsi, Sisto: «La parola che dobbiamo coniugare è 'equilibrio' fra i vari principi costituzionali»

Il viceministro della Giustizia ha assicurato che «Non c'è nel governo alcuna volontà di compressione del diritto-dovere all'informazione».

«Nella regolazione dei rapporti tra giustizia e giornalismo dobbiamo lavorare al raggiungimento di un equilibrio tra i beni tutelati costituzionalmente, ma serve un confronto leale e aperto e il rispetto del cittadino che rimane sempre sullo sfondo, ma ci sono piccoli drammi che spesso si consumano». Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo mercoledì 15 febbraio 2023 al Congresso della Fnsi a Riccione.



«Occorre fare squadra per scrivere un diritto dell'informazione che non sia lesivo nei confronti del cittadino - ha proseguito -. La velocità è un'arma a doppio taglio perché rende l'informazione più rischiosa. Da questo punto di vista c'è la necessità di rivedere la tematica della responsabilità del direttore, perché la velocità rende impossibile controllare tutto. Basta con la responsabilità oggettiva, serve una revisione».



«Non c'è nel governo alcuna volontà di compressione del diritto-dovere all'informazione - ha sottolineato ancora -. C'è una sensibilità di rispetto della Costituzione, questo è vero. Viviamo nel nostro Paese un processo mediatico più aggressivo di quello che si svolge nelle aule di tribunale, che spesso comporta squassi in famiglia. Che una persona possa considerarsi colpevole solo dopo la sentenza è scritto nella Costituzione. Questa è la sfida che ci attende e anche la portata del decreto sulla presunzione di innocenza va ridimensionato. Dobbiamo provare a ragionare su quello che si può pubblicare e quello che può essere non rilevante». (Ansa)