Walter Massa, presidente Arci

16 Feb 2023

Congresso Fnsi, Walter Massa (Arci): «Al fianco dei giornalisti nella difesa della libera informazione»

Il presidente dell’associazione ha sottolineato che «il lavoro è importante, ma ancora di più i lavoratori».

Walter Massa, genovese, 50 anni, da dicembre 2022 presidente Arci, nel suo intervento al 29° Congresso della Stampa italiana a Riccione ha toccato i temi della libertà di stampa rispetto alla situazione emergenziale in corso. «Mi fa piacere – ha spiegato – essere al Congresso perché sono venuto a conoscenza di molti temi che non conoscevo. In gioco, come ho detto di recente, c’è la democrazia nel nostro Paese, perciò, occorre una riflessione seria sui temi sollevati in questi giorni a Riccione. Non hanno colpa i singoli politici, ma qui si rischiano problemi per intere generazioni. Arci è al fianco della Fnsi e occorre una inversione di tendenza per occuparci delle solitudini davanti a una comunità che si disgrega. Occorre liberare le energie dei giornalisti perché il lavoro è importante, ma ancora di più i lavoratori».