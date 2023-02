Walter Verini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

15 Feb 2023

Congresso Fnsi, Walter Verini: «L'informazione è sotto attacco, il sindacato presidio fondamentale per la vita del Paese»

«Crisi dell'editoria, precarizzazione, rischi per la garanzia del diritto di cronaca e per il giornalismo d'inchiesta, querele temerarie, giornalisti sotto scorta o minacciati. Tutte queste cose chiamano le istituzioni, le forze politiche e sociali ad un grande impegno», scrive in un messaggio il senatore dem.

«Il Congresso della Fnsi è un momento importantissimo per la democrazia italiana. L'informazione è sotto attacco, ma la libertà di informazione è un bene essenziale per il quale battersi. Crisi dell'editoria, precarizzazione della professione, rischi per la garanzia del diritto di cronaca e per il giornalismo d'inchiesta, querele temerarie, giornalisti sotto scorta o minacciati dalle organizzazioni criminali. Tutte queste cose chiamano le istituzioni, le forze politiche e sociali ad un grande impegno a tutela della libertà di informazione». Così l'onorevole Walter Verini in un messaggio letto in apertura del secondo giorno di lavori del 29° Congresso della Fnsi in corso a Riccione.



«L'impegno quotidiano della Fnsi – prosegue – è stato ed è un bene prezioso. Voglio ringraziare il presidente uscente Beppe Giulietti e il segretario Raffaele Lorusso, per l'instancabile impegno quotidiano, che ho potuto toccare con mano in questi anni nella mia veste di coordinatore del comitato per la tutela dei giornalisti minacciati della Commissione Antimafia. Sono sicuro che la Federazione della Stampa continuerà ad essere un presidio fondamentale per la vita del Paese».