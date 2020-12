Associazioni | 30 Nov 2020 CONDIVIDI:

Consegnate le borse di studio in memoria del giornalista triestino Dusan Udovic

Premiati con 500 euro ciascuno Ana Cukijati, giornalista del quotidiano Primorske novice di Capodistria; Katarina Bulatovic, giornalista del giornale sloveno online Ostro; Pierfrancesco Carcassi, collaboratore del Corriere del Veneto. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio e il sostegno, fra gli altri, dell'Assostampa Fvg.

Dusan Udovic (a destra) al Circolo della Stampa di Trieste per i 70 anni del Primorski Dnevnik

Sono state consegnate le tre borse di studio in memoria del giornalista triestino Dusan Udovic, già direttore del Primorski Dnevnik. La commissione nominata dall'Associazione culturale-kulturno drustvo Bubnic-Magajna, composta da Sandor Tence, Igor Devetak e Poljanka Dolhar, ha valutato le domande per l'assegnazione delle borse di studio e, in base ai progetti presentati, ha deciso di premiare con 500 euro ciascuno Ana Cukijati (mass-media della minoranza slovena in Italia), Katarina Bulatovic (il sistema scolastico bilingue nel Fvg) e Pierfrancesco Carcassi (il pluralismo linguistico nel Fvg).



Ana Cukijati è giornalista del quotidiano Primorske novice di Capodistria, Katarina Bulatovic è giornalista del giornale sloveno online Ostro (giornalismo investigativo), Pierfrancesco Carcassi è collaboratore del Corriere del Veneto.



L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio e il sostegno, fra gli altri, dell'Assostampa Fvg.